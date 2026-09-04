Çorum'un Osmancık ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin doğayı daha yakından tanımaları amacıyla örnek sera ve kümes çalışması yapılıyor.

Kaymakam Duman, yürütülen çalışmalar hakkında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir’den bilgi aldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen örnek sera ve kümes çalışmasının, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin doğayı daha iyi tanımalarına katkı sağlaması amaçlanıyor. Hazırlanan alanlarla öğrencilerin bitki yetiştiriciliği ve hayvanlarla ilgili süreçleri yerinde gözlemleyebilmesi hedefleniyor.

Duman çalışmaları yerinde gördü

Kaymakam Furkan Duman, okul bahçesindeki sera ve kümes alanlarını inceleyerek yapılan çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

İlkokul Müdürü Şener Demir de proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Duman’a bilgi verdi.