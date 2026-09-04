Çorum'un Bayat ilçesinde kentsel dönüşüm için kollar sıvandı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Analiz ve Tasarım Daire Başkanı Erdem Aydoğan’ı ziyaret etti.

Görüşmede, Bayat’ın Yeni Mahalle 40 Ada’da, Hükümet Binası’nın bulunduğu alanı kapsayan Kentsel Dönüşüm Alanı ele alındı.

Bayat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Kentsel dönüşümde büyük bir yol kat ettik. Attığımız her adımda daha modern, daha güvenli ve daha güçlü bir Bayat hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayat’ımızı değiştirmeye söz verdik! Sadece bugünü değil, yarınları da planlıyor; ilçemizin çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Değişim başladı, dönüşüm devam ediyor. Bayat değişiyor, gelişiyor, geleceğe hazırlanıyor. Seçime değil geleceğe yatırım yapıyoruz. Durmak yok, hizmete devam. Bayat’ta değişimi değiştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi