İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek aile hekimleri ve sağlık personelleri ile bir araya geldi.

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulması için atılabilecek adımların değerlendirildiği ziyarette, aile hekimliği birimleri ile 2. ve 3. basamak hastanelerin entegrasyonu, USG, röntgen gibi tetkiklerin aile hekimleri tarafından istenebilmesi ve aile hekimlerinin hastanelerden MHRS randevusu alabilmesi konuları görüşüldü.

AİLE HEKİMLERİNE TEŞEKKÜR

Vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek için gerekli altyapı ve eğitim çalışmaları artırılacağı ifade edilirken, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından aile hekimlerine ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.