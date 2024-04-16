Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan 1-15 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i kasten öldürme, 1’i yağma ve 2’si cinsel suçlar olmak üzere, toplamda 14 şahıs yakalandı.

5 kadın ve 4 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan, 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken 1 kadın şahsı ise arama çalışmaları devam ediyor.