Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 143 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 116 adet sabit-seyir halindeki denetim kapsamında, 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi, 3 bin 143 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 8 adet silah, 1 adet kesici alet, 312 adet fişek 256 adet sentetik ecza hapı, 9 adet ekstazi, 20.82 gram sentetik kannobionoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 81 araç kontrol edildi.