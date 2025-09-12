Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 05-12 Eylül tarihleri arasında yaptığı 115 uygulamada yüzlerce iş yeri ve binlerce vatandaş kontrol edildi. Denetimler kapsamında 27 kahvehane, 23 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark incelendi. Toplam 4 bin 41 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 8 adet ateşli silah, 5 şarjör, 11 fişek, 13 av fişeği ve 164 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 145 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 39 bin 160 TL idari para cezası kesildi