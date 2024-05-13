Çorum Belediyesi ekipleri, çöp biriktirilen bir eve müdahale etti.
Yaydığı kötü kokularla çevreyi rahatsız eden evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.
Ulukavak Mahallesi’nde bir evde kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye ihbarda bulundu.
Evde inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.
Evin çöp yığınıyla dolu olduğu fark eden ekipler, temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle müstakil evde çalışma yapıldı.
Çöp evden, eski ev eşyaları, tekstil ve plastik malzeme gibi artıklardan oluşan 5 kamyon çöp çıkarıldı.