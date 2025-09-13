Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi.

Bakanlığın yayınladığı son listede Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren VEHA Et Ürünleri – Hacer Keyvan firmasına ait Köytaş Et Mamulleri'nde işlem görmüş sucuk ürününde sakatat (dil) tespit edildi. Bakanlık, ürünün mevzuata aykırı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı listede Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

DANA SUCUKTAN DİL ÇIKTI

Bakanlık listesinde bu kez peynir, bal, baharat ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Yapılan son testlerde, bazı markaların "dana sucuk" ibaresiyle sattığı sucuklarda sakatat olduğu belirlendi.