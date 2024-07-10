Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası İsceç’de 12-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu zorlu şampiyonada Çorum Spor İhtisas kulübünden bir antrenör ve beş sporcu milli takımda madalya mücadelesi verecek.

Masa Tenisi Federasyonu Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasına hazırlanan milli takım 1-11 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da kamp yaptı. Bugün sona erecek kampta Spor İhtisas kulübü antrenörü Mesut Kuşgöz ile birlikte Çorumlu milli sporcular Aybüke Banu Şimşek, Yağmur Yeşil, Asude Tuba Şimşek, Uğurcan Dursun ve Yiğit Furkan Şimşek ile partner sporcu olarak Halil İbrahim Zer katıldılar,

Bugün sona erecek kampın ardından Halil İbrahim Zer’in dışındaki beş Çorumlu milli sporcu Avrupa Şampiyonası için İsveç’in Malmö kentine gidecekler. Spor İhtisas ve milli takım antrenörü Mesut Kuşgöz milli takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek hedeflerinin Avrupa Şampiyonasında Çorum’u ve ülkelerini en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.