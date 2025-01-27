Çorum Belediyesi şehir içi trafiği rahatlatmak için Cengiz Topel Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne bağlanan yolu yeni düzenlemeyle 4 şeritli yol haline getirdi.

Sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan kavşağı paylaşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cengiz Topel Caddesi - İnönü Caddesi kesişiminde yer alan Abide Kavşağı'ndaki yol genişletme çalışmasının tamamlandığını belirterek, “Trafik akışını daha da rahat hale getirmek için çözümler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.