Çorum Belediyesi şehir içi trafiği rahatlatmak için Cengiz Topel Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne bağlanan yolu yeni düzenlemeyle 4 şeritli yol haline getirdi.

Sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan kavşağı paylaşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cengiz Topel Caddesi - İnönü Caddesi kesişiminde yer alan Abide Kavşağı'ndaki yol genişletme çalışmasının tamamlandığını belirterek, “Trafik akışını daha da rahat hale getirmek için çözümler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Editör: Atila Çiğdem