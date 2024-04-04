Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde un, irmik, mısır ve çelik silo tesislerine yönelik anahtar teslim projeler yapan ve 25 ülkeye ihraç eden Makine ve Enerji, Orta Asya pazarını genişletiyor.

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Makina ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, Orta Asya bölgesinde iki yeni projeye başlayacaklarını kaydederek yeni pazarlar konusunda da araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Anahtar teslim un, irmik, mısır ve çelik silo tesisleri tasarlayıp, üreten ve kurulumunu tamamlayan Makine ve Enerji A.Ş. Çorum OSB'de 28 bin metrekarelik kapalı alanda üretime devam ediyor.

Firma olarak 25 ülkeye ihracat yaptıklarına vurgu yapan Makina ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, yeni pazarlar konusunda da fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeni ürünler geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarına işaret eden

Dost. "Üretimin, başarının ve büyümenin en temel noktalarından olan Ar-Ge çalışmaları. Biz firma olarak Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz ve yakın gelecekte bir Ar-Ge merkezi yatırımı da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni projelere önümüzdeki günlerde başlayacak

Şu an yurtiçinde 2 projelerinin devam ettiğinin altını çizen Dost, "Bunlar 750ton/gün kapasiteli Tezcan Un'un montajı İzmir'de, 350ton/gün kapasiteli Sunar Un'un montajı da Osmaniye'de devam ediyor. Yurtdışından Avrupa, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden aldığımız makine siparişlerimizin üretimi ve Özbekistan'dan 150ton/gün kapasiteli projemizin montajı da devam sürüyor. Bu yıl yurtdışı Orta Asya'da yeni 2 adet sözleşmemize önümüzdeki günlerde başlayacağız. Yalın üretim ile kalitemizi her gün daha da iyileştirmeye devam ediyoruz" dedi