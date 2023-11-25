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Çorum 'un Kargı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmeye ait çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun elektrik giderlerini sıfırladı.

Anadolu Ajansının (AA) tarımda yenilenebilir enerji kullanımının ele alındığı "Tarımda Yenilenebilir Enerji Atağı" başlıklı dosya haberin 5. bölümünde, AA muhabiri, TKDK desteğiyle Çorum 'da işletmesinin çatısına GES kuran girişimciyle görüştü.

İşletme sahiplerinden Recep Semih Çelik, üçüncü kuşak olarak devraldığı çeltik işleme tesisi ve akaryakıt istasyonunun önemli gider kalemlerinden enerji ihtiyacını doğal yollarla karşılayabilmek için araştırma yaptı.

Rüzgar ve güneş enerjisini araştırdığı sırada, akaryakıt istasyonuna gelen bir elektrik dağıtım şirketinin yöneticileriyle tanışıp GES hakkında bilgi aldı.

Daha sonra TKDK'den GES yatırımı için hibe desteği alabileceğini öğrenen Çelik, hazırladığı toplam 4 milyon 256 bin liralık yatırım bütçesine sahip iki ayrı proje için 2 milyon 77 bin lira hibe desteğine hak kazandı.

Kısa sürede yatırımını tamamlayarak üretime başlayan işletmeci, çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten karşılıyor.

Ayrıca akaryakıt istasyonuna kurulan elektrikli otomobil şarj ünitesiyle elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti sunuluyor. GES'te üretilen ve tüketimden artan elektrik ise dağıtıcı firmaya satılarak işletmeye ek gelir sağlanıyor.

Çelik, AA muhabirine, GES yatırımından çok memnun olduğunu, herkese tavsiye ettiğini söyledi.

GES yatırımına ilk etapta fabrika çatısındaki 3 bin metrekare alana kurdukları 350 kilovat kurulu güce sahip santralle başladıklarını belirten Çelik, ardından aynı çatının 1350 metrekarelik bölümüne de 240 kilovat kurulu güce sahip ikinci bir yatırım yaptıklarını anlattı.

İki GES yatırımı için de TKDK'den hibe desteği aldıklarına işaret eden Çelik, "TKDK'den aldığım hizmetten çok memnunum. Bize çok yardımcı oluyorlar, yol gösteriyorlar. Prosedürleri belli bir standart üzerinde gittiği için belki insanlara ilk başta zor gibi geliyor ama usulünü öğrenince hiçbir problem yaşamadan işlemini yapıyorsunuz." dedi.

Çelik, "İkinci GES'i iç tüketime binaen kurduk. 240 kilovatlık yatırım oldu. Fabrikamızın, akaryakıt istasyonumuzun ve aynı zamanda araç şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını buradan karşılıyoruz. İşletme olarak elektriğe para ödemiyoruz. Geri dönüşüm gerektirmeyen, atığı olmayan, kendi kendine yetebilen bir işletme olabildik. GES yatırımımızdan çok memnunuz." diye konuştu.

Fabrikanın çatısına toplam 4 bin 350 metrelik alana güneş enerjisi paneli yerleştirdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Çeltik işleme sezonundayız. Eylül-ekim aylarında 24 saat çalışıyoruz. Güncel rakamlarla 600 bin lira civarında elektrik gideri olabilecekken, güneşten enerji üretmemiz sayesinde bu bedeli ödemiyoruz. Akaryakıt istasyonumuzun elektriğini ödemiyoruz. Bugün bir istasyonun 20-25 bin lira civarında aylık elektrik tüketimi oluyor. Artık bunun maliyeti bizde değil. Kendimize yetebilen, elektrik gideri olmayan ve bu da elimizi çok rahatlatan bir durum. Enerji ihtiyacı artarak devam ediyor."

Çelik, 250 kilovat kurulu güce sahip yeni bir GES yatırımı için hazırlık yaptıklarına dikkati çekerek, bütün işletmelere TKDK'den destek almalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.