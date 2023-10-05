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Safi Çorum Şeker, 1,5 milyar TL yatırımla kapasitesini yüzde 30 artırmayı planlıyor.

Nasıl Bir Ekonomi Dergisisi’ne konuşan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Safi Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere 6 ilde, 167 köy,3 bin 350 çiftçi ile 138 bin dekarlık alanda pancar üretimi yaptıklarını ifade ederek günde 8000 ton şeker pancarı kesip 850 bin ton pancarı işlediklerini söyledi.

‘500 KİŞİ İSTİHDAM EDİYORUZ’

Safi"120 bin ton şeker, 187 bin ton küspe ve 35 bin tonda melas üretmeyi planlamaktayız. 2018'den itibaren modernizasyon çalışmaları ile Türkiye'nin en kaliteli şeker üretimini her geçen sene ileri taşımaktayız. Yeni otomasyon sistemi ile kalitede istikrar sağladık. Tesisimize alınan elektrikli transfer araçları ile gıda ve çevre temizliğini ön planda tuttuk. ISO sertifikaları sayesinde dünyaca ünlü markaların şeker ihtiyacını karşılıyoruz. Üretimde çalışan 500 personelimizle istihdama katkımızı sürdürüyoruz" dedi.

‘1 MİLYAR 800 MİLYON ÖDEME YAPACAĞIZ’

Bu yıl için alımı planlanan 850 bin ton pancar karşılığı olarak çiftçilere 1 milyar 800 milyon TL pancar bedeli ve nakliyecileri ise 320 milyon TL ödeme yapacaklarını söyleyen Safi, "Ayrıca çiftçimize destek olmak adına şeker pancarı üretim sezonu boyunca her ay düzenli olarak bugüne kadar 230 milyon TL nakdi avans ödemesi yaptık. Çiftçilerimize tohum, gübre, zirai ilaç ve bitki besleme ürünleriyle birlikte, 270 milyon TL’lik ayni avans desteğiyle birlikte, toplam 500 milyon TL'lik avans ödemesi yaptık. Kampanya sonuna kadar çiftçilerimize destek amaçlı sağlanan avans miktarı 650 milyon TL'yi bulacak" diye konuştu.

‘FABRKAMIZ BÖLGE TARIMINA POZİTİF ETKİ SAĞLIYOR’

Fabrikayı devraldıktan sonra modernizasyon ve otomasyon için 750 milyon TL yatırım yaptıklarına değinen Ümit Safi sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçimize verdiğimiz desteğin yanında fabrikamızın modernizasyonu için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fabrikamızın yüzde 30'luk kapasite artışı için 1 milyar 500 milyon TL'lik yatırım planlamaktayız. Safi Çorum Şeker Fabrikası'nın bölgemiz tarımına pozitif yönde etkisi olduğunun bilincindeyiz."