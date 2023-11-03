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Çorum’da faaliyet gösteren ve çam peleti üreten Hardwood Pellet, sadece yurt içine değil yurt dışına da satış yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

1995 yılında Çorum’da ağaç işleme sektörüne giriş yapan İbrahim Zorlu'nun kurmuş olduğu Şen Kardeşler Kereste, 2022 yılında 1500 m2 kapalı alan 6500 m2 açık alan olmak üzere toplam 8000 m2’lik alanda Hardwood Pellet markası ile günde ortalama 40 ton birinci sınıf çam peleti üretimi yapıyor.

Hardwood Pellet Genel Müdürü Barış Zorlu, ürünlerinin tamamının organik ve doğa dostu olmasının yanında %0,5 – 1 gibi çok düşük kül oranına sahip olduğunu belirterek, bunun ürünlerini temiz ve kullanışlı olmasını sağladığını söyledi.

Kül oranının çam pelet alternatifi diğer yakıtlarda %10–20 arasında değişirken bununda enerji kaybını artırdığını vurgulayan Barış Zorlu, “Yüksek ısı değerine sahip çam pelet evlerinizde, iş yerlerinizde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda ekonomik ve çevreci yakıt olarak tercih edilmektedir. Hatta organize sanayi ve ticari işletmeler için doğalgaz fiyatından bile ekonomik kısacası; ısı gerektiren tüm alanlarda kullanılmaktadır” dedi.

Ürünlerini sadece iç piyasaya değil yurt dışına da sattıklarını dile getiren Barış Zorlu “Ürünlerimizde TSE EN İSO 17225-2, A1 kalite belgesi bulunmaktadır. Ürettiğimiz peletleri sadece iç piyasaya değil yurt dışına da ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Hardwood Pellet olarak bundan ayrıca büyük bir gurur duyuyoruz. Ar-Ge ekibimizin yürütmekte olduğu çalışmalar ile yeni nesil yakıtlar ve organik ahşap ürünleri alanlarında yenilikler ile ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Avrupa pelet konsülü üreticileri arasında yer almak için En Plus A1 ve A2 kalite sertifikalarına da başvurularını da yaptık. Teknolojik makina parkuru ve deneyimli personeliyle daima kalitenin öncüsü olmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.