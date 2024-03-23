Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum'da bu hafta yağışlı geçecek.

Pazartesi gününden itibaren Perşembe'ye kadar havanın yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 12 ile 20 derece arasında seyredecek.

Sağanak ve kar beklenen birçok il bulunurken, sıcaklıklar ise bazı bölgelerde artacak.

Buzlanma, don ve çığ uyarısı verilirken, yağışların yarın sadece Doğu Karadeniz'de devam edeceği, yurdun kalanında havanın açık ve bulutlu seyredeceği belirtildi.