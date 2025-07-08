2025 - 2026 av sezonu için beklenen MAK kararları, 6 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak duyuruldu.

6 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı kapsamında yeni sezona ilişkin resmi kararlar duyuruldu.

Avcıların merakla beklemiş olduğu kararlar bölge bazında belirlenirken Çorum için de yeni dönem hakkında bilgilendirme geldi.

ÇORUM’DA AV SEZONU KARARLARI AÇIKLANDI

Yayımlanan karar kapsamında Çorum’da tilki, karatavuk, öter ardıç ve sakarca avlamak yasaklandı.

Çilkeklik bu sezonda sadece Çorum, Ankara, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Kahramanmaraş, Ordu, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Iğdır illerinde 25 Eylül 2025-18 Ocak 2026 tarihilerinde avlanabilecek.