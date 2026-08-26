AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Çorum’daki okullarda görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi kontenjanının artırıldığını açıkladı.

Daha önce 83 kişi olarak belirlenen güvenlik görevlisi kontenjanının, yapılan girişimler sonucunda 300 kişiye çıkarıldığı belirtildi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve güçlü destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.