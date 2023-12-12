Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanan kararla birlikte Laçin’in Gökgözler Köyü’nün Karaköy bağlısı, Merkez İlçe Çalyayla Köyü’ne bağlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Karaköy sakinleri, Çalyayla Köyü’ne bağlanmak istedikleri yönünde Valiliğe müracaat ederek girişimde bulunmuşlardı. Bağlanma talepleri üzerine referandum kararı alınmış ve bu köylerde sandığa giderek evet oyu kullanmışlardı.

11 Aralık 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Laçin’in Gökgözler Köyü’ne bağlı Karaköy bağlısı Çalyayla Köyü’ne bağlandı.