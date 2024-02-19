Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyü, iktidar partisinin Ortaköy ilçesi il genel meclisinde Karahacip köyüne seçilecek sıradan temsil yetkisi vermemesine sert tepki gösteriyor.

Karahacip Köyü Muhtarı Servet Atmaca başkanlığında bir kahvehanede toplanan Karahacipliler, nüfus yoğunluğu açısından en büyük belde olan Karahacip’te, 22 yıldır AK Parti’ye her seçim döneminde güçlü bir destek verilmesine rağmen aynı karşılığı bulamadıklarını ifade ettiler.

Karahacipliler, Ortaköy ilçesi il genel meclisi listesinin birinci sırasında kendi beldelerinden aday gösterilmemesi halinde ‘Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra AK Parti düşünsün” diye konuştular.

Eylemde listenin ikinci sırasından aday gösterilen eski il genel meclis üyelerinden Mustafa Çelik yer aldı.

Öte yandan AK Parti, Ortaköy ilçesinde halen il genel meclisi üyesi olan Kemal Özünel’i yeniden birinci sıradan aday gösterdi.

Ortaköy İl Genel Meclisi'nde AK Parti bir üye CHP bir üye olarak temsil ediliyor.