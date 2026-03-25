Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken, Çorum'da bu oran yüzde 5.6 olarak açıklandı.

Bölge illerde Samsun’da yüzde 7,6, Tokat’ta yüzde 6, Amasya’da ise 6,3 olarak gerçekleşti.

Sanayi kenti Çorum, son yıllarda savunma sanayi yatırımlarıyla birlikte ekonomik olarak devam ediyor.

Türkiye'de en çok ihracat yapan 20 il arasında yer alan kentte, savunma snayi yatırımları ile birlikte işsizlikte düşüşe geçti.

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıllarda yüzde 6 seviyelerinde seyreden işsizlik oranı 5.6'ya kadar geriledi.

İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak milyar dolarlık savunma sanayi yatırımlarıyla birlikte Çorum'un hem göç veren değil göç alan iller arasında olması bekleniyor, hem de bölgede istihdama ve işsizliğe ciddi katkı sağlaması öngörülüyor.