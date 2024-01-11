Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Tuğlu köyüne 2023 yılı KÖYDES programı kapsamında İ İl Özel İdaresi tarafından 2 adet 20’şer tonluk içme suyu biriktirme deposu ve terfi hattı yapıldı.

Konu ile ilgili İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada; "Çalışma sonunda Uğurludağ istikametinden gelen sondaj içme suyu kaynağı ile civar noktalardan gelen cazibeli su kaynakları yapılan bu iki depoda toplandı. Güneş enerjili tesis ve terfili iletim hatları ile mevcut içme suyu deposuna iletildi. Bu şekilde köyün içme suyundan kaynaklanan yüksek elektrik faturasının azaltılması amaçlanmaktadır." denildi