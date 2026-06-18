Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile Osmancık Kaymakamlığı arasında “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacak.

Program kapsamında Osmancık Kaymakamlığı'na bağlı Hanefi köyü, Kamil köyü, Karalargüney köyü ve Kuz köyünde 10 kişi 3 ay boyunca istihdam edilecek.

Program 1 Temmuz'da başlayacak, 30 Eylül'de sona erecek.

Başvurular ise 18-22 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İşe alınacaklar haftanın 6 günü çalışıp Pazar günü tatil yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

-18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak

-Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç),

-Emekli ve malul aylığı almamak,

-Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

-5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.”