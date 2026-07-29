AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Koyunbaba Türbesi Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi İşi için ihale sürecinin 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kaya, tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyan Koyunbaba Türbesi’nin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan projede önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasıyla türbenin hem fiziki yapısının güçlendirilmesi hem de ziyaretçiler için daha düzenli bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan isim ve kurumlara teşekkür eden Kaya, Çorum Valiliği görevinde bulunduğu dönemde sürece destek veren, İçişleri Bakanı olarak da projeyi yakından takip eden Mustafa Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.