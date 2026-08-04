Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Çorumlu Jandarma Astsubay Yunus Koca'nın eşi Mehtap Koca ile 3 yaşındaki kızı Ecem Duru Koca, Osmancık’ta son yolculuklarına uğurlandı.

İznik-Adapazarı karayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehtap Koca ile kızı Ecem Koca, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kız için Osmancık Beylerçebi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, MHP Osmancık İlçe Başkanı Bekir Dağ ile birlikte yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehtap Koca ile kızı Ecem Koca, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Yunus Koca'nın Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.