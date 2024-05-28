Çorum Mecitözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilmek üzere 4 temizlik işçisi personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk Vatandaşı olmak.

Medeni Hakları Kullanma ehliyetine sahip olmak.

21 İle 29 yaş arasında olmak.

Adli sicil kaydı olmamak.Görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

TCK 53. Mad. Belirtilen suçlardan süresi geçse dahi mahkum olmamak.

En az 6 Ay süre ile Meçitözü ilçesinde ikamet ediyor olmak.

En az Lise mezunu olmak,

Başvuru yapanlar arasında Gerentoloji vb. bölümlerden Ön lisans eğitimi almış Anadolu Meslek Lisesi Sağlık Hizmetleri bölümü veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanıdan mezun veya MEB onaylı sertifika sahibi olan kişilere öncelik verilecektir.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Meçitözü SYDV'ye giderek şahsen tamamlayabilecek. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/89814/corum-mecitozu-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-30-05-2024.pdf