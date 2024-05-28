İl Jandarma Komutanlığı, kutlamalarda silahla ateş edilmesini önlemek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada özellikle düğün sahiplerinin düğün alanına uyarıcı afiş asarak silahla ateş edilmemesi noktasında farkındalık oluşturabilecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz genelinde bayram, düğün, askere uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetleri sırasında meskûn mahallerde ateşli silah ile havaya ateş edilmesi nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakaları gibi kutlama faaliyetleri sırasında kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması, istenmeyen acı olayların yaşanmasının önüne geçilmesi önem arz etmektedir. Organizasyon sahipleri tarafından, açık alanlarda yapılacak olan kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, 70x150 cm. ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örneklerinin (www.icisleri.gov.tr) adresinden temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılması olayların önlenmesine yönelik fayda sağlayacaktır. Etkinlikler sırasında ateşli silah kullanıldığında Türk Ceza Kanunu'nun 170’inci maddesinde düzenlenen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesinde “Emre Aykırı Davranış” hükmü ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66’ncı maddelerine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bayram, düğün, asker uğurlama gibi kutlamalarda ateşli silah kullanıldığında, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli yasal işlemler yerine getirilecek olup, silahla ateş edilmesi olaylarının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.”