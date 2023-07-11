FATİH BATTAR

Çorum'da kaçak avda yakalanan 13 tüfek ihaleyle satılacak.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Mülkiyeti Kamuya geçirilen 13 adet tüfek ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli sebeplerden dolayı el konulan 13 adet yivsiz otomatik av tüfeği ihale yoluyla satılacak.

Tüfeklerin satışı Çepni Mahallesi İnönü Caddesi numara 72 adresindeki DKMP Çorum Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.

27 Temmuz Perşembe günü saat 09.50 ile 11.50 arasında gerçekleştirilecek ihaleler açık artırma usulüyle yapılacak.