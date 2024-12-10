Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Mite Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait fişek fabrikası işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaya hak kazandı.

Fabrikaya ait işyeri açma ve çalışma ruhsatını OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Fabrika Genel Müdürü Arel Çağman’a teslim ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mite Savunma Fişek Fabrikası; 170 personelle yılda 360 milyon adet 9x19mm, 5.56x45mm ve 7.62x51mm fişek imalatı yaparak, ülke ihracatına önemli ölçüde katkı sağlıyor.