Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende Mehmet Akif Bilge görevi Ferhat Yeğen’e devretti.

Önceki akşam parti binasında gerçekleşen devir teslim töreninde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu ile parti yöneticileri de hazır bulundu.

KUŞÇU: ÜYE BAKIMINDAN ÇORUM’DA 3. PARTİYİZ

Törende konuşma yapan İl Başkanı Nuri Kuşcu, üye sayısı açısından Yeniden Refah Partisi’nin hem Türkiye’de hem de Çorum’da 3. parti olduğunu belirterek, “Partimize halkımızın teveccühü ger geçen gün artmaktadır. Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde 600 bin üye sayısına ulaştık. Bu ay da Çorum’da ay sonu itibariyle 6 bin üye sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.

Erbakan hocamızın yaptığı hizmetleri örnek alarak daha iyisini yapmak için çalışmalara devam ediyoruz. 31 Mart seçimleri bitti. 1 Nisan’da seçimler için start verdik. Rakiplerimiz belki bizden daha önde başlıyor ama bizde aradaki farkı kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda teşkilatları kuvvetlendiriyoruz.” dedi.

Sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görevini devreden Mehmet Akif Bilge de birlikte görev yaptığı yönetimine teşekkür ederek, bundan sonra da il yönetiminde partisine hizmet edeceğini söyledi.

YEĞEN: ÇORUM’UN MENFAATLERİNİ SİYASETİN ÜSTÜNDE TUTUYORUZ

Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen iş insanı Ferhat Yeğen de yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarını kuvvetlendirmeyi planladıklarını ifade ederek, “Çorumumuz için yapacağımız ne varsa geçmişte olduğu gibi şimdide taşın altına gövdemizi koymaya hazırız. Çorum’u yöneten idarecilerimize faydalı tüm hizmetlerinde omuz vermeye, destek olmaya hatalı işlerinde de uyarmaya yapıcı bir muhalefetle, doğruya doğru yanlışa yanlış diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çorum’u, Çorum’un sorunlarını biliyoruz ve Çorum’un menfaatlerini siyasetin üstünde görüyoruz” diye konuştu.