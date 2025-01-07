İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Mimarsinan Mahallesinde yapım inşaatında son aşamasına gelinen Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasında incelemelerde bulundu.

Zehir, projenin ilerleyişi ve teslim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, proje tamamlandığında Aile Sağlığı Merkezinin, hizmet yoğunluğu göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulabileceği bir alan haline geleceği ifade edildi.

Zehir; "İlimizde 1. ve 2. basamak sağlık yatırımlarının hayata geçirilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Binadaki çalışmaların hızla tamamlanarak, en kısa sürede halkın hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası hizmete alındığında bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağı öngörülmektedir." dedi

Zehir'e, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım eşlik etti.