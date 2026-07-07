Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İkizli köyünde yeni mahsul buğdayların hasat edilmesinin ardından geleneksel bulgur kaynatma mesaisi başladı.

Köy meydanlarında ve evlerin önünde kurulan büyük kazanlarda kaynatılan buğdaylar, daha sonra kurutulmak üzere seriliyor.

Kuruyan buğdaylar ise değirmenlerde işlenerek doğal köy bulguruna dönüştürülüyor.

Yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bulgur kaynatma geleneği, İkizli köyünde bu yıl da imece usulüyle yaşatılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyu devam ederken, kadın ve erkekler el birliğiyle kışlık bulgur hazırlıklarını sürdürüyor.

Köy sakinleri, doğal yöntemlerle hazırlanan bulgurun hem lezzeti hem de besleyici özelliğiyle sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade ederken, bu geleneğin birlik ve beraberliği de güçlendirdiğini belirtiyor.

Hasat mevsimiyle birlikte İkizli köyünde yükselen kazanlardan çıkan buhar, sadece bulgurun değil, yıllardır yaşatılan köklü bir kültürün de simgesi olmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)