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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi 8. Sokak sakinleri, aylardır sokak lambasına çözüm bekliyor.

Sokak aldınlatması yanmayan bölge sakinlerine tüm müracaatları adeta taş-duvar oldu.

İlk başlarda sözlü olarak, faz gelmesi için beklenildiğini ifade eden TEDAŞ, CİMER aracılığı ile tekrar edilen talebe, önce telefonla cevap geldi ve iki gün içinde problemin çözüleceği bildirildi.

Sokak sakinleri, daha sonra kendilerine yazılı olarak gelen cevapta, TEDAŞ’ın yönetmelik maddelerini sayarak cevap verdiğini ve ilgili sokağın sorumluluk alanlarında olmadığı anlamı taşıyan bir yaklaşım sergilediğini bildirdi.

Sokak sakinleri, “Biz sadece problemimizin çözüm bulmasını ve sokağımızın karanlıktan kurtulmasını istiyoruz. Bu o kadar da zor ve çözümsüz bir şey olmamalı.” sözleriyle mağduriyetlerini dile getirdi.