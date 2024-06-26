Samsun merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 4 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda Çorum'da 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı, hacizli, enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er olmak üzere 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca, 43 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 lira, dijital materyaller, 2 araç plakası, noter belgeleri, araç alım satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.