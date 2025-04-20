Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Üyeleri ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na verdiği önemi vurgulayarak, “Cumhur İttifakı, Türk milletinin bekası ve devletimizin istikbali için kurulmuş, milletimizin gönlünde yer edinmiş kutlu bir birlikteliktir. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi Cumhur İttifakı, Türk tarihinin herhangi bir anında tesadüfen ortaya çıkmış ya da siyasi pazarlıkların sonucu oluşmuş geçici bir yapı değil, köklü bir duruşun ve milli iradenin tezahürüdür. Bu birliktelik hiçbir zaman sadece bir ortaklık olarak görülmemelidir” dedi.

Çorum’da Cumhur İttifakı ruhunun güçlü bir şekilde yaşatıldığını ifade eden Çıplak, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Çorum Belediyesi’nde olduğu gibi, İl Genel Meclisi’nde de İl Encümeni ve komisyon üyelikleri seçimlerinde MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı çatısı altında ortak hareket ettik. Bu dayanışma, şehrimize hizmet yolunda bizleri daha da güçlendirmiştir. Gerek belediye meclisinde gerekse il genel meclisinde Çorum’umuzun gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. MHP Çorum İl Başkanlığı olarak, halkımızın hayatını kolaylaştıracak her adımda koşulsuz şekilde katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Başta AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar olmak üzere, AK Parti yöneticilerimizin de aynı hassasiyet ve düşüncede olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.”

Çıplak, misafirperverliklerinden dolayı başta AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.