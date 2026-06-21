Çorum esnafı, 27 Haziran’da Ankara – Tandoğan Meydanında yapılacak olan “Bayrak Aç” mitingine davet edildi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatma Canan Uçar ve Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, tüm Çorum halkını, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı “Bayrak Aç” mitingine davet etti.

İYİ Parti GİK Üyesi Canan Uçar, hem problemleri yerinde tespit etmek, esnafın sesine kulak vermek, hem de cumhuriyetin, adaletin, hukukun, demokrasinin tam anlamıyla tesis edilmesi, terör örgütlerine prim verilmemesi, ülkemize, bayrağımıza, geleceğimize sahip çıkmak amacıyla düzenledikleri mitinge davet etmek amacıyla Çorum esnafını ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları yöneticileri ile birlikte Gazi Caddesi, Bahabey Caddesi, 100. Yıl Çarşısı ve çeşitli bölgelerde esnafı ziyaret eden Canan Uçar, 27 Haziran’da Ankara – Tandoğan Meydanı’nda DEM Partililerin Öcalan’a özgürlük için düzenleyeceği mitinge karşılık olarak düzenleyecekleri "Şehitlere Saygı ve Bayrak Aç Mitingi"ne tüm Çorum halkını davet etti.

Bu vesileyle esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Uçar, mitingin önemine işaret ederek, “Türk bayraklarıyla birlikte sizleri Ankara’ya bekliyoruz. Türkiye’nin, cumhuriyetin sahipsiz olmadığını hep birlikte göstereceğiz” dedi.

Uçar ve beraberindekiler, esnafın ve halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.

İl Başkanı Tekercioğlu ise miting için parti binası önünden araç kaldıracaklarını açıklayarak, katılmak isteyenleri başvuru yapmak için parti binasına beklediklerini kaydetti.