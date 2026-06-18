Gelecek Partisi, Çorum’daki teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Merkez, Oğuzlar ve Laçin ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Başkanlığına Satılmış Anbar, Oğuzlar İlçe Başkanlığına Durmuş Ahlatcı, Laçin İlçe Başkanlığına ise Zekeriya Galadepe getirildi.

Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni ilçe başkanlarının partinin ilkelerini en iyi şekilde temsil edeceğine inanıldığı belirtilerek, görevlerinde başarılar dilendi.