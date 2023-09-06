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Çorum Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda, Çorum’un Bayat Gediği, Garantievler, Özgürevler ve Ahçılar bölgelerini kapsayan dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşen çalışmalarda öncelikli olarak olası su taşkınlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dere yataklarını düzenleyerek taşkın riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çorum Belediyesi ve DSİ’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının, Çorum için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı dirençli bir altyapı oluşturacaklarını ve sel baskınlarına karşı çalışmaların devam edeceğini belirtti.