Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yaşanan tavuk döner faciasının ardından Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, dönercilerde denetim yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dönercilerden numune alarak asgari teknik ve hijyenik koşullara uygun olup olmadığına baktı.

İl Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada; denetimlerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli idari işlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

TAVUK DÖNERİN YASAKLANMASI GÜNDEMDE

Bu arada Kocaeli ve Konya'da yüzlerce kişiyi hastanelik eden tavuk döner faciasının ardından uzmanlar, tavuk etinin döner gibi uzun süre dış ortamda pişirilmeye uygun olmadığını açıklayıp tavuk dönerin yasaklanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.