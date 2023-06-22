FATİH BATTAR

Amasya'da "siyah elmas" olarak nitelendirilen trüf mantarı bulundu.

Kilosu 100 ile 750 Euro arasında satılan bu mantar Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafında Mecitözü tarafından aranıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Türkiye’nin biyolojik zenginliklerinden olan tarihte köklü bir geçmişe sahip, gastronomi çevrelerinde 'kralların yiyeceği' olarak tarif edilen Trüf mantarı buldu. Yaklaşık 100 kilo trüf mantarı bulan ekipler toplanan trüfleri 100 ile 750 Euro'dan satışa sundu.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Mecitözü sınırlarında Yazlık Siyah Trüf Mantarı (Tuber Aestivum) arama ve toplama çalışmaları yapıyor. devam et

Trüf mantarı ile ilgili Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama; "Orman Genel Müdürlüğü Orman içerinde bulunan zenginlerimizi ortaya çıkarmak için çalışmalarını ülke geneline yayarak, hazırladığı eylem planlarıyla bu çalışmaları milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sorumluluk bölgesindeki orman sahalarında gerekli çalışmalar yapılmış olup Trüf mantar türlerinin doğal olarak yetiştiği bölgeler ve yetiştirilebilmesi için en verimli toprak özelliklerine sahip alanların koordinatları ve alan bilgilerini kayıt altına alındı. Türkiye'nin biyolojik zenginliklerinden olan Tarihte köklü bir geçmişe sahip, gastronomi çevrelerinde 'kralların yiyeceği' olarak tarif edilen Trüf mantarının kilogramı, türüne ve kalitesine göre 100 ile 750 euro arasında alıcı bulmaktadır. Trüf mantarı türlerinin yetişmesi ve yetiştirilmesi için bölge doğal kaynak konumunda ve verimli toprak özelliklerine sahiptir. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılı Trüf programı 1 ton olup 100 kg satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Amasya Bölge Müdürlüğüne bağlı Çorum Orman İşletme Müdürlüğü Mecitözü sınırlarında Yazlık Siyah Trüf Mantarı (Tuber Aestivum) arama ve toplama çalışmaları devam etmektedir. Trüf Eylem planı kapsamında; Bölgede tespit edilerek kayıt altına alınan alanların doğal ve 'trüf ormanına' elverişli alanların ise yapay Trüf ormanlarına dönüştürülerek orman köylüsüne ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor." denildi