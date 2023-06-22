FATİH BATTAR

Çimento arazisinin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yıl sonuna kadar bura ile ilgili planlanan projenin ihalesini yapmayı planladıklarını söyledi.

Çimento arazisine yeni bir şehir kurulacağını belirten Aşgın, çimento arazisinin durumunun Temmuz yada Ağustos ayında mecliste gündeme geleceğini söyledi.

İddialı bir proje olduğunu vurgulayan Aşgın; “Çimento arazisi ile ilgili sürecimiz tamamlandı. Projemiz hazırlandı. Teknik detayları vs herşey tamam. Temmuz yada Ağustos ayında meclise getireceğiz Almanya’daki değerleme firması ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim arzumuz şu idi; Türkiye’de çok yetkin firmalarla çalışarak düzgün bir proje üretmekti. Yeni şehir kavramının altını dolduracak şekilde projemizi tamamlamış olduk. Çorum’da tüm katmanlarıyla konuştuk. Mütaahitler, kadınlar, gençler, öğrenciler, ev hanımlarıyla bir çok toplantılar yaptık. Bu istişare sürecini de tamamlamış olduk ve ihale aşamasına getirdik. İnşallah yakında ilan edeceğiz. İddialı bir proje olacak. Yeşilin hakim olduğu, ticarethaneler, konut alanları ve sosyal donatılarıyla, okullarıyla, sağlık merkezleriyle, pazar alanlarıyla, spor alanlarıyla yeni bir şehir projesini yakında ilan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.