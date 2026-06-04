Çorum’da 2024-2025 döneminde okuma yazma bilmeyenlerin toplam sayısı 16 bin 536 olurken bunların 3 bin 021’i erkek 13 bin 515’i ise kadınlardan oluştu.

OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 yılına göre, 25-34 yaş arası nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı incelendiğinde OECD ortalaması %48,7 iken, Türkiye ortalaması %44,9 oldu. OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu oranının en yüksek olduğu ülke %70,6 ile Güney Kore, en düşük olduğu ülke %29,1 ile Meksika oldu.

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında %9,8 iken, 2025 yılında bu oran %26,1 oldu. İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında %26,5 iken, 2025 yılında bu oran %50,5 olarak gerçekleşti.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl oldu. 2025 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl oldu.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2025 yılında en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2016 ile 2025 yılları arasındaki son on yıllık değişime göre en yüksek artış gösterdiği ilk beş il %48,5 ile Şırnak, %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve % 33,1 ile Van oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise %13,2 ile Ankara, %14,5 ile Eskişehir, %14,6 ile Tekirdağ, %14,8 ile İzmir ve %15,1 ile İstanbul olarak hesaplandı.

Çorum’da toplam 16 bin 536 olan okuma yazma bilmeyenlerin 3 bin 021’i erkek 13 bin 515’i ise kadınlardan oluştu.

Okuma yazma bilen ancak bir okul bitirmeyen 46 bin 682 kişinin 18 bin 521’i erkek 28 bin 161’i kadınlardan oluştu.

Çorum’da 2024-2025 döneminde toplam 129 bin 690 ilkokul mezunun 55 bin 946’sı erkek 73 bin 744’ü de kadınlardan meydana geldi.

Aynı dönemde 77 bin 227’ü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunun 43 bin 107’si erkekler 34 bin 120’si ise kadınlardan oluştu.

101 bin 043 olan lise ve dengi meslek okulu mezununun 57 bin 833’ü erkek 43 bin 210’si de kadınlardan meydana geldi.

2024-2025 döneminde 65 bin 276 kişi yüksekokul ve fakülte bitirirken bunun 34 bin 992’sı erkek 30 bin 284’ü de kadınlardan oluştu.

6 bin 844 yüksek lisans eğitimini tamamlayan kişilerin 3 bin 900’ü erkek 2 bin 944’ü ise kadınlardan meydana geldi.

Aynı dönemde doktora eğitimin tamamlayan 1040 kişinin 652’si erkek 388’i ise kadınlardan oluştu.