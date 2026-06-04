Çorum’da 12 yıldır Atletizm İl Temsilciliği görevini sürdüren Kemal Topgül, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Topgül, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca Çorum atletizminin önemli başarılara imza attığını belirterek, görevi zirvede bıraktığını söyledi.

Yıllarca spor ve hakem olarak hizmet ettiği Atletizm sporunun il genelinde gelişmesi ve yaygınlaşması adına büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Topgül, elde edilen başarıların ortak emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

Görev yaptığı süre boyunca kendisine destek veren sporculara, antrenörlere, kulüplere, spor yöneticilerine ve tüm spor camiasına teşekkür eden Topgül, Çorum atletizminin gelecekte de başarılarını artırarak sürdüreceğine inandığını dile getirdi.

Sağlık nedenleri nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını belirten Topgül, atletizm camiasıyla bağlarının devam edeceğini ve sporun gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.