Çorum Belediyesi toplu ulaşımda elektrikli otobüs kullanmaya başlayacak.

Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, meclisin haziran ayı toplantısında yaptığı gündem dışı konuşmada belediyenin toplu ulaşımda kullandığı bazı otobüslerin eski olduğunu ve zaman zaman arızalandığını belirterek bunların yenileri ile değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyr Tuncel ise Tuncay Yılmaz’ın eleştirilerine cevap vererek, toplam 75 adet otobüs, 4 adet de minibüs olduğunu ifade ederek;

“20 tane 2008 model aracımız var. Bunlar zaman zaman arıza yaptıklarında Makine İkmal biriminde arızalarını gideriyoruz. Ama son zamanlarda almış olduğumuz araçlar var. 8 tane 2024 yılında aldık. 5 tane 2025 yılında aldık. 2 tane 2017 yılında, 5 tane 2023 yılında aldık. İller Bankası ile görüşmelerimiz devam ediyor. 10 tane elektrikli otobüs almayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise 10 tane elektrikli otobüs ile ilgili kredi noktasında bir problem olmadığını ifade ederek;

“İller Bankası ile olan süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Yeni otobüsler geldikçe eskileri geri çekmiş olacağız. Zamanla toplu ulaşımı iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.