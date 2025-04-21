Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmaya koyulan “Evde Adalet Hizmeti” Çorum’da hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çorum 4.Asliye Ceza Mahkemesi görevlileri, sanık M.S.O’nun savunmasını almak ve yargılama yapmak amacıyla M.S.O’nun ikametine gitti.

Geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırıya uğrayan ve evde yatakta tedavisi devam eden M.S.O isimli şahıs, yargılaması yapılan bir dosyada sağlık problemleri olmasından dolayı adliyeye gelemeyecek olduğunu beyan etmesi nedeniyle, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme hakimi ile zabıt katipleri sanığın ikametine giderek yargılama yaptı.

Çorum Cumhuriyet Savcısı E.M.’nin talimatıyla savcılık zabıt katibi tarafından telefon aracılığıyla M.S.O ile görüşme yapılarak, 21.04.2025 günü saat 15:00 itibariyle şahsın ikametine gidileceği kendisine haber edilerek bilgi verildi. Şahsın belirlenen saatte evde olacağını beyan etmesi üzerine şahsa kendi ikametinde yargılaması yapılarak ceza verildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Savcısı tarafından, sanığın üzerine atılı 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu bakımından seri muhakeme inceleme ve teklif tutanağı teklif edildiği, daha sonrasında ise sanığın bu teklifi kabul etmesi üzerine Çorum 4.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından, seri muhakeme tutanağı düzenlendi ve sanığın söz konusu olaya ilişkin yargılaması yapılarak ceza aldı.

Evde yargılama hizmeti esnasında, sanığın avukatı Kaan Saim Gökgöz de hazır bulundu” denildi.