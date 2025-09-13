Çorum Filistin Platformu Gazze’deki ablukayı kırmak ve dünyanın dikkatini İsrail’in Gazze’deki soykırımına çekmek üzere Tunus’tan yola çıkacak olan SUMUD Filosuna destek olmak için yürüyüş düzenleyecek.

16 Eylül Salı günü saat 15.30’da Valilik önünden başlayacak yürüyüş programı Saat Kulesi meydanındaki etkinlikle devam edecek.

Meydanda Kur’an tilaveti, Basın açıklaması, Direniş Şiiri ve Dua ile Gazze’ye Destek Yürüyüşü programı tamamlanmış olacak.

Filistin Platformu’ndan yapılan açıklamada; “ Gazze’deki şanlı direnişe destek olmak üzere tüm hemşehrilerimizi Salı günü 17.30’da Valilik önüne bekliyoruz.” denildi.