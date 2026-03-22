Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hasan Alp hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre 4 gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan polis memuru, 4 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti.
Bayram günü hakkın rahmetine kavuşan polis memuru içi İl Emniyet Müdürlüğü de bir taziye mesajı paylaştı.
Polis memurunun Tokat2ın Turhal ilçesinde Kesikbaş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ovayurt köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar