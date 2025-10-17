Türkiye Yüzyılı’nın Eğitim Yüzyılı vizyonu ve 2025 Aile Yılı kapsamında, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Maarifin Okuma Halkası – 19.19 Aile Okuma Saati” projesi, aileleri kitapların etrafında birleştiriyor.

Proje kapsamında her akşam saat 19.19’da, Çorum’daki öğrenciler anne ve babalarıyla birlikte aynı masa etrafında kitaplarını açıyor; ekranlardan uzak, kelimelerin sıcaklığında buluşuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, “Amaç; okuma alışkanlığını güçlendirmek, dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak ve aile bireylerinin birlikte nitelikli zaman geçirmesini sağlamak. Çocukların kitapla kurduğu bağın aile desteğiyle güçlendiği projede, her ev bir “okuma halkasına” dönüşüyor.

Ekran süresinin arttığı, dijital bağımlılığın hızla yaygınlaştığı günümüzde, bu etkinlik ailelerin çocuklarıyla aynı duyguda, aynı sayfada buluştuğu bir değer hareketi niteliği taşıyor. Proje süresince öğrenciler, 19.19 Aile Okuma Saatindeki kitap okuma anlarını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşabilecek. En çok etkileşim alan üç öğrenci, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek özel ödüllerin sahibi olacak. “Maarifin Okuma Halkası”, Çorum’da eğitim ve kültür alanında başlatılan en anlamlı farkındalık çalışmalarından biri olarak, aileleri kitapların büyülü dünyasında yeniden buluşturuyor” denildi.



