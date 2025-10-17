Büyük Birlik Partisi İl ve İlçe Teşkilatı yönetimleri mazbatayı aldıktan sonra ilk ziyareti BBP Genel Merkezine ve Tacettin Dergahına yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezini ziyaret eden Çorum heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici'nin haftalık basın toplantısına katıldı.

Basın toplantısında Genel Başkan Mustafa Destici, Çorum İl Teşkilatına ayrı bir yer vererek, Çorum’da tarihi bir kongre yaptıklarını belirtip emeği geçen Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney’e, İl Başkanı Av. Özkan Yandım’a tüm İl ve İlçe teşkilatlarına teşekkür etti.

Mustafa Destici, Çorum’daki güzel havayı kaybetmeden çalışmalara devam edilmesini ve mahalle teşkilatlarının kurulması talimatını verdi.

Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda Çorum’daki çalışmalar istişare edildi.

Toplantı da konuşan İl Başkanı Av. Özkan Yandım Çorum'da belediye ve milletvekili kazanmak için çalışacaklarını dile getirdi. Yandım, yine kendisine gelen talepler olan soğan üreticileri başta üzere çiftçilerin taleplerini de iletti.

Genel Başkan Mustafa Destici de talepleri not alarak ilgili yerler ile gerekli görüşmeleri yapılacağını söyledi ve tüm Çorum halkına kongrede göstermiş oldukları yoğun katılım ve ilgiden dolayı teşekkür edip selam yolladı.

Çorum Teşkilatı daha sonra Kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahındaki kabrini ziyaret edip dua ettiler.

