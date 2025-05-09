Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi, baharın müjdecisi Hıdırellez Günü dolayısıyla Bosna Parkı’nda renkli bir etkinlik düzenledi.

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez günü için düzenlenen program yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte minik konserin yanı sıra çocuklar için düzenlenen oyunlar ve palyaço gösterileri yer aldı.

Ayrıca şenliğe katılanlara geleneksel lezzetlerden olan hedik ikramı gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Bosna Parkı’nda gerçekleştirilen Hıdırellez şenliğine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kültür merkezi kursiyerleri ve mahalle sakinleri katıldı.