Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 8'incisi düzenlenen 'TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni' programı çerçevesinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Çorum'dan iki firma yer aldı.

Türkiye’nin 27 farklı ilinden çeşitli şirketlerin bulunduğu listede, Çorum'dan iki şirket yer aldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 2003 yılında bu yana doğal bitkisel aromatik yağ üretimi yapan Naturoil Gıda ve Kimya ile Sungurlu OSB'de faaliyet gösteren Sun-Ka Kağıt Türkiye'nin en hızlı büyüyen iki firması oldu.

Firmalara plaketlerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu verirken, törende Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da yer aldı.

EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLER

Başvuran şirketlerin, 2019-2021 yılları arasında ciro artış hızlarının dikkate alınarak hesaplandığı Türkiye 100 listesinde, şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 569 olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösteren şirketler, verimliliklerini yüzde 267 arttırdı.

2019- 2021 yılları arasında istihdamı yüzde 49 artıran Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yaptı.

27 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 13 yıl olarak kaydedildi.

Türkiye 100 listesine göre, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret LTD. ŞTİ. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olarak yüzde 6 bin 628’lik büyüme oranı ile ilk sırada yer aldı.

Bu şirketi sırasıyla yüzde 5 bin 631’lik büyüme oranı ile TOBIO Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde bin 744 büyüme oranı ile ADA İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., bin 368 büyüme oranı ile ER-ES Torba Tekstil Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., bin 97 büyüme oranı ile Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş takip etti.